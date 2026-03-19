Курс евро превысил 100 рублей впервые за полгода на фоне мировых конфликтов

Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей. Такую отметку европейская валюта преодолела впервые с сентября 2025 года. Одновременно с этим на международном рынке "Форекс" резко вырос доллар: его стоимость увеличилась более чем на 4% и достигла 87,44 рубля. Эти показатели значительно превысили недавние прогнозы аналитиков, которые ожидали более стабильного поведения валют в марте, пишет "Вечерняя Москва".

Всего два дня назад главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров заявлял, что американская валюта в этом месяце не поднимется выше 82,5 рубля. Он связывал устойчивость рубля с тем, что экспортеры ждут от правительства новую цену отсечения нефти для бюджетного правила. Однако реальная рыночная ситуация быстро изменила эти расчеты, и курсы валют пробили прогнозируемые уровни.

На валютный рынок сильно повлияли события на Ближнем Востоке. Из-за военного конфликта в Иране цены на природный газ в странах Евросоюза подскочили почти на 90%. На этом фоне сам евро потерял около 2% своей стоимости по отношению к доллару США. Сочетание дорогого топлива и геополитической напряженности привело к резким колебаниям котировок, которые затронули и российский рубль. Все экспортные и финансовые факторы сейчас зависят от дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта.

Сообщалось, что новый виток ближневосточного кризиса с участием США может затянуться до сентября 2026 года, даже если боевые действия станут менее активными. Эти прогнозы значительно превышают первоначальные оценки Белого дома, который рассчитывал завершить операцию в срок от четырех до шести недель.