Курс евро превысил 100 рублей впервые за полгода на фоне мировых конфликтов

19 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Курс евро превысил 100 рублей впервые за полгода на фоне мировых конфликтов

Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей. Такую отметку европейская валюта преодолела впервые с сентября 2025 года. Одновременно с этим на международном рынке "Форекс" резко вырос доллар: его стоимость увеличилась более чем на 4% и достигла 87,44 рубля. Эти показатели значительно превысили недавние прогнозы аналитиков, которые ожидали более стабильного поведения валют в марте, пишет "Вечерняя Москва".

Всего два дня назад главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров заявлял, что американская валюта в этом месяце не поднимется выше 82,5 рубля. Он связывал устойчивость рубля с тем, что экспортеры ждут от правительства новую цену отсечения нефти для бюджетного правила. Однако реальная рыночная ситуация быстро изменила эти расчеты, и курсы валют пробили прогнозируемые уровни.

На валютный рынок сильно повлияли события на Ближнем Востоке. Из-за военного конфликта в Иране цены на природный газ в странах Евросоюза подскочили почти на 90%. На этом фоне сам евро потерял около 2% своей стоимости по отношению к доллару США. Сочетание дорогого топлива и геополитической напряженности привело к резким колебаниям котировок, которые затронули и российский рубль. Все экспортные и финансовые факторы сейчас зависят от дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта.

Сообщалось, что новый виток ближневосточного кризиса с участием США может затянуться до сентября 2026 года, даже если боевые действия станут менее активными. Эти прогнозы значительно превышают первоначальные оценки Белого дома, который рассчитывал завершить операцию в срок от четырех до шести недель.

Теги: доллар, курс, евро


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

