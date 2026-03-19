HSBC уволит 20 тысяч сотрудников ради внедрения нейросетей

Британский банк HSBC готовит масштабное сокращение штата из-за перехода на технологии искусственного интеллекта. Как сообщает "КП" со ссылкой на Bloomberg, руководство планирует уволить около 20 тысяч человек. Это составляет более 10% от общего числа сотрудников компании, которых сейчас насчитывается 210 тысяч. В первую очередь под сокращение попадут специалисты глобальных сервисных центров, которые не работают с клиентами напрямую. Также банк уменьшит число вакансий при продаже или объединении своих подразделений.

Финансовый директор HSBC Пэм Каур пояснила, что банк видит в ИИ эффективный инструмент для снижения расходов и ускорения работы. Руководство планирует доверить алгоритмам проверку личностей клиентов, мониторинг денежных переводов и другие задачи в сервисных центрах. По мнению топ-менеджмента, такие меры помогут компании тратить меньше ресурсов на рутинные процессы.

Эксперты Bloomberg Intelligence прогнозируют, что в ближайшие три-пять лет крупнейшие мировые банки сократят до 200 тысяч рабочих мест из-за цифровизации. Главы ИТ-отделов финансовых корпораций в среднем ожидают, что штат уменьшится на 3%. Пример HSBC подтверждает общую тенденцию: банковский сектор активно меняет людей на программные решения для повышения производительности.

