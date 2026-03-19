Стоимость томатов в России подскочила из-за сокращения импорта из Ирана

Hоссийские потребители заметили резкое подорожание помидоров, цена на которые в среднем выросла почти на 6%. Основным катализатором такой динамики стали военные действия в Иране и возникшие проблемы с логистикой. По сведениям Росстата, всего за неделю с 3 по 10 марта ценники на томаты в магазинах страны поднялись на 5,6%. Ситуация обострилась после того, как иранское руководство запретило вывозить из страны продовольствие и аграрное сырье. В результате под ограничения попало более 60 процентов всех сельхозтоваров, которые Иран традиционно поставлял на российский рынок, пишет "Известия".

Несмотря на то что доля иранских томатов в общем объеме импорта составляла около 4% - примерно 20 тысяч тонн, запрет затронул широкий перечень востребованной продукции. Иран активно снабжал Россию сельдереем, киви, баклажанами и болгарским перцем. Дефицит предложения моментально спровоцировал скачок цен: эксперты компании "Ресторанам надо" зафиксировали рост стоимости баклажанов на 13%, а сладкого перца - сразу на 30%. Такие резкие изменения вынуждают торговые сети и поставщиков экстренно пересматривать свои закупочные стратегии для стабилизации внутреннего рынка.

Сейчас российские импортеры стараются компенсировать нехватку товаров за счет расширения закупок в Турции. Турецкие аграрии уже начали активнее отгружать в Россию огурцы, перец, помидоры и различные виды цитрусовых. Однако аналитики сомневаются, хватит ли у турецкой стороны ресурсов для долгосрочного замещения иранских объемов в полном масштабе. Если альтернативные каналы поставок не справятся с нагрузкой, эксперты не исключают дальнейшего повышения цен на овощи и фрукты в ближайшей перспективе, что продолжит оказывать давление на кошельки россиян.

Месяц назад цены на огурцы в России резко подскочили до 500-700 рублей за килограмм из-за аномальных холодов и ажиотажного спроса в новогодние праздники. Фермеры объясняют подорожание огромными затратами на обогрев теплиц в морозы, а также ростом стоимости семян, удобрений и средств защиты растений.