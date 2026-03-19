Стоимость томатов в России подскочила из-за сокращения импорта из Ирана

19 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Стоимость томатов в России подскочила из-за сокращения импорта из Ирана

Hоссийские потребители заметили резкое подорожание помидоров, цена на которые в среднем выросла почти на 6%. Основным катализатором такой динамики стали военные действия в Иране и возникшие проблемы с логистикой. По сведениям Росстата, всего за неделю с 3 по 10 марта ценники на томаты в магазинах страны поднялись на 5,6%. Ситуация обострилась после того, как иранское руководство запретило вывозить из страны продовольствие и аграрное сырье. В результате под ограничения попало более 60 процентов всех сельхозтоваров, которые Иран традиционно поставлял на российский рынок, пишет "Известия".

Несмотря на то что доля иранских томатов в общем объеме импорта составляла около 4% - примерно 20 тысяч тонн, запрет затронул широкий перечень востребованной продукции. Иран активно снабжал Россию сельдереем, киви, баклажанами и болгарским перцем. Дефицит предложения моментально спровоцировал скачок цен: эксперты компании "Ресторанам надо" зафиксировали рост стоимости баклажанов на 13%, а сладкого перца - сразу на 30%. Такие резкие изменения вынуждают торговые сети и поставщиков экстренно пересматривать свои закупочные стратегии для стабилизации внутреннего рынка.

Сейчас российские импортеры стараются компенсировать нехватку товаров за счет расширения закупок в Турции. Турецкие аграрии уже начали активнее отгружать в Россию огурцы, перец, помидоры и различные виды цитрусовых. Однако аналитики сомневаются, хватит ли у турецкой стороны ресурсов для долгосрочного замещения иранских объемов в полном масштабе. Если альтернативные каналы поставок не справятся с нагрузкой, эксперты не исключают дальнейшего повышения цен на овощи и фрукты в ближайшей перспективе, что продолжит оказывать давление на кошельки россиян.

Месяц назад цены на огурцы в России резко подскочили до 500-700 рублей за килограмм из-за аномальных холодов и ажиотажного спроса в новогодние праздники. Фермеры объясняют подорожание огромными затратами на обогрев теплиц в морозы, а также ростом стоимости семян, удобрений и средств защиты растений.

Теги: овощи, помидоры, цены


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети