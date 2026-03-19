Александр Овечкин повторил исторический рекорд Горди Хоу в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил очередное достижение в Национальной хоккейной лиге. В матче против "Оттавы" россиянин забросил свою 25-ю шайбу в текущем сезоне. Теперь на счету хоккеиста значится 20 сезонов, в каждом из которых он забивал не менее 25 голов. Ранее такой результат показывал только легендарный канадец Горди Хоу, пишет "РГ".

В этой же игре Овечкин обошел Хоу по количеству голов в домашних матчах. Теперь российский снайпер имеет в активе 450 шайб, заброшенных на родной арене "Вашингтона", тогда как у Хоу их осталось 449. Выше россиянина в этом списке стоит только Уэйн Гретцки, который забил дома 492 гола за всю карьеру.

Точный бросок в ворота "Оттавы" стал для капитана "столичных" 922-м в регулярных чемпионатах. Если учитывать игры плей-офф, то Овечкин довел общее число своих голов в НХЛ до 999. Это означает, что следующая заброшенная шайба станет для нападающего юбилейной - тысячной в заокеанской карьере.

Кстати, форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в феврале сделал свою 700-ю голевую передачу в НХЛ, затратив на это достижение 855 матчей. 32-летний нападающий стал лишь третьим российским игроком в истории лиги с таким результатом после Евгения Малкина и Александра Овечкина.