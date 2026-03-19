19 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.ru

Катастрофа для ЕС? Иран нанес удар по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

Вечером 18 марта Иран нанес ракетные удары по Рас-Лаффану - крупному промышленному центру Катара, где находится производство нефтегазовой компании QatarEnergy. В результате атаки предприятие получило значительные повреждения, говорится в заявлении компании.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани резко осудил Иран, назвав такие действия "безрассудной и опасной эскалацией" в критически важном мировом энергетическом центре. Предприятия QatarEnergy в Рас-Лаффане играют ключевую роль в мировом производстве и экспорте сжиженного природного газа (СПГ), обеспечивая около 20% мировых поставок.

Министерство обороны Катара сообщило, что было выпущено пять баллистических ракет. Четыре из них были перехвачены, но однако достигла цели, вызвав пожар.

Накануне Израиль нанес удар по важным объектам газовой промышленности Ирана. Там заявили, что ответ не заставит себя долго ждать. А президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "неконтролируемых последствиях", которые могут иметь глобальный характер.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уверен, что это будет "плохо для всего мира", но для ЕС катастрофичным. Перебои в работе предприятия отразятся на ценах и доступности топлива для европейских стран, которые после ухода от российского газа особенно зависят от катарских поставок.

Теги: иран, катар, спг


