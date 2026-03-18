18 Марта 2026
Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин утвердил предложение регионального кабмина по оптимизации и сокращении численности сотрудников органов власти на 10%

«В рамках работы по обеспечению сбалансированности бюджета, которую правительство проводит в непрерывном режиме, мной утверждено предложение кабинета министров об оптимизации и сокращении штатной численности исполнительных органов Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Таким образом, в период с 1 апреля по 1 июня 2026 года пройдёт сокращение на 10% от общего числа сотрудников. Аналогичные мероприятия рекомендованы главам муниципальных образований региона.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Подчеркну, это не касается сотрудников подведомственных учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, занятости, физической культуры и других ведомств, непосредственно оказывающих гражданам социальные услуги. После оценки результатов проведённой работы с точки зрения качества оказания населению государственных и муниципальных услуг мы продолжим мероприятия, направленные на повышение устойчивости бюджета в складывающихся условиях», — заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, оптимизация, сокращение сотрудников


