"Атом" готов обновить общий двор домов 4 и 6 по улице Раевского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге работы по восстановлению благоустройства дома по улице Раевского, 4, частично нарушенного в результате строительных работ на соседнем участке, могут начаться после установления теплой и сухой погоды одновременно с возобновлением строительства нового дома. Об этом Накануне.RU заявили в строительном холдинге "Атомстройкомплекс".

"Мы зафиксировали просьбы жителей и готовы не просто восстановить частично нарушенное благоустройство, а практически полностью обновить территорию общего двора домов по улице Раевского, 4 и 6. Вместе с жителями мы обсудили, какие малые формы и покрытия требуют замены, какие новые функциональные площадки необходимы, и сформировали перечень возможных работ. Предложение мы направили совету дома", - рассказал исполнительный директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Олег Минкин.

В "Атоме" также готовы учесть особое пожелание жителей домов по улице Раевского, 4 и 6 о том, чтобы сделать дворовое пространство единым с двором будущего дома. Так у жителей будет еще больше вариантов для досуга и отдыха.

Напомним, строительство нового квартала в районе улиц Раевского – Вилонова "Атомстройкомплекс" ведет по договору развития застроенных территорий с 2011 года. За годы реализации проекта в квартале было отселено несколько ветхих и аварийных домов, а их жители переехали в комфортные, благоустроенные квартиры.

На территории квартала "Атом" уже построил три очереди проекта "Авангард". С появлением новых очередей в квартале появятся подземные и наземные паркинги, торгово-офисные помещения, новые магазины, кафе, предприятия сферы услуг.