22 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &amp;quot;Атомстройкомплекса&amp;quot;

Жильцы дома на Раевского в Екатеринбурге не утвердили соглашение для благоустройства двора

Жильцы дома по улице Раевского, 4 в Екатеринбурге до сих пор не утвердили соглашение, без которого застройщик не сможет приступить к благоустройству их двора. Об этом сообщают местные СМИ.

Двор оказался в центре внимания летом 2025 года, когда из-за котлована по соседству было нарушено его благоустройство. Застройщик – компания "Атомстройкомплекс" – должен был отремонтировать двор, однако проведение таких работ возможно только после заключения соглашения с жителями дома.

Как сообщил источник в компании, проект благоустройства уже был направлен активу дома. Однако активисты не спешат его согласовывать, тем самым откладывая необходимый ремонт. При этом компания готова помимо восстановления нарушенного благоустройства выполнить и дополнительные работы, в частности, заменить малые формы, оборудовать спортивную площадку и обновить озеленение.

Теги: двор, Раевского, благоустройство, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.07.2025 16:35 Мск "Атомстройкомплекс" выполнит все поручения Паслера по стройке на Раевского
Ранее 18.07.2025 14:51 Мск "Атомстройкомплекс" укрепил ограждения котлована на стройке на Раевского в Екатеринбурге
Ранее 14.07.2025 15:23 Мск "Атом" обязали укрепить стенки котлована дома в Екатеринбурге путем обратной засыпки
Ранее 11.07.2025 14:59 Мск "Атомстройкомплекс": Экспертиза показала, что стройка не угрожает дому на Раевского,4
Ранее 10.07.2025 20:30 Мск Власти Екатеринбурга потребовали остановить стройку в Пионерском районе
Ранее 10.07.2025 16:26 Мск "Угрозы безопасности нет": "Атомстройкомплекс" приостановил строительство дома в Екатеринбурге из-за жалоб на трещины

