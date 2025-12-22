Жильцы дома на Раевского в Екатеринбурге не утвердили соглашение для благоустройства двора

Жильцы дома по улице Раевского, 4 в Екатеринбурге до сих пор не утвердили соглашение, без которого застройщик не сможет приступить к благоустройству их двора. Об этом сообщают местные СМИ.

Двор оказался в центре внимания летом 2025 года, когда из-за котлована по соседству было нарушено его благоустройство. Застройщик – компания "Атомстройкомплекс" – должен был отремонтировать двор, однако проведение таких работ возможно только после заключения соглашения с жителями дома.

Как сообщил источник в компании, проект благоустройства уже был направлен активу дома. Однако активисты не спешат его согласовывать, тем самым откладывая необходимый ремонт. При этом компания готова помимо восстановления нарушенного благоустройства выполнить и дополнительные работы, в частности, заменить малые формы, оборудовать спортивную площадку и обновить озеленение.