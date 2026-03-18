В Ишиме по региональной программе капитально отремонтировали почти 500 многоквартирных домов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

За время реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Ишиме обновили 491 многоквартирный дом, заменены 1589 конструктивных элементов: крыш, фасадов, инженерных систем.

Результаты плановой работы были озвучены в ходе совещания в администрации Ишима, в котором приняли участие директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев, глава Ишима Федор Шишкин, руководитель Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Константин Самосватов.

Эксперты обсудили промежуточные итоги реализации Региональной программы, новые подходы и перспективы ремонта домов в муниципалитете.

"В Ишиме в Региональную программу капитального ремонта МКД включено свыше 530 домов. Из них с 2015 года ремонты выполнены в 491. Можно говорить о высоком темпе реализации программы в муниципалитете. В текущем году работы уже идут - заключены восемь контрактов", - отметил Семен Тегенцев.

Департамент ЖКХ Тюменской области составляет краткосрочный план капитального ремонта МКД на 2027-2029 годы. Планируется, что в него войдут не менее 80 ишимских домов, в которых будут отремонтированы более 120 конструктивных элементов.