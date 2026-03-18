18 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Telegram заблокировал более 114 тысяч каналов и групп за сутки

Telegram ограничил доступ к 114 тысячам групп за 17 марта. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на внутреннюю статистику платформы, суточный показатель превысил отметку в 100 тысяч впервые за последнюю неделю. Модераторы мессенджера продолжают массово удалять подозрительный контент и блокировать нарушителей правил.

Всего за текущий март администрация сервиса закрыла 1,5 млн групп, причем 9,4 тысячи из них имели отношение к терроризму. С начала 2026 года общее число заблокированных ресурсов уже превысило 10,1 млн. Эти цифры показывают, что компания серьезно усилила контроль за безопасностью внутри своей сети.

Самые высокие показатели блокировок пришлись на начало этого года. В феврале модераторы закрывали до 235 тысяч каналов в день, а 23 января установили абсолютный рекорд - более 300 тысяч сообществ за сутки. Если смотреть на итоги 2025 года, то Telegram заблокировал свыше 44 млн групп. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, что подтверждает масштабную работу платформы по борьбе с запрещенным контентом.

Ранее в Кремле заявляли, что администрации платформы, чтобы избежать блокировки в РФ, нужно выполнять положения законодательства страны и быть на гибком контакте с властями.

Сейчас Telegram задолжал российскому бюджету 35,9 млн рублей из-за неоплаченных штрафов Роскомнадзора за нарушение местных законов. Сейчас судебные приставы ведут 27 исполнительных производств в отношении мессенджера, причем по девяти из них уже запущено принудительное взыскание 14,2 млн рублей.

Теги: telegram, блокировка, соцсети,


