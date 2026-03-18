Фото: Franck Fife / AFP / Getty Images

Сборную Сенегала по футболу лишили победы на Кубке Африки

Сборную Сенегала по футболу лишили победы на Кубке африканских наций.

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) присудил команде техническое поражение в финальной игре. Как сообщается на сайте организации, результат матча фиксируется как 3:0 в пользу сборной Марокко.

Напомним, что решающий матч получился скандальным. На последних минутах основного времени судья отменил гол Сенегала, а на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму поставил пенальти в пользу Марокко. Возник конфликт и сборная Сенегала в знак протеста покинула поле, вернувшись только спустя несколько минут. Лучший бомбардир турнира Браим Диас безобразно воспользовался своим шансом, исполнив пижонскую "паненку": голкипер Эдуар Менди поймал мяч в центре ворот. В итоге единственный мяч в дополнительное время забил Папа Гуйе.

Финал Кубка африканских наций по футболу между сборными Марокко и Сенегала(2026)|Фото: Franck Fife / AFP / Getty Images

В соответствии со статьей 82 положения о проведении турнира, действия сборной Сенегала влекут за собой дисквалификацию. Данная статья предусматривает исключение команды из дальнейшего участия в соревнованиях в случае, если она покинула футбольное поле до финального свистка без соответствующего разрешения от арбитра. Таким образом, победу в турнире официально присвоили сборной Марокко.

Добавим, что ранее марокканцы выигрывали Кубок Африки только в 1976 году. Теперь это вторая победа для страны в истории.

Теги: Сенегал, Марокко, Кубок африканских наций, футбол, техническое поражение


