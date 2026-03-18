Сборную Сенегала по футболу лишили победы на Кубке Африки

Сборную Сенегала по футболу лишили победы на Кубке африканских наций.

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) присудил команде техническое поражение в финальной игре. Как сообщается на сайте организации, результат матча фиксируется как 3:0 в пользу сборной Марокко.

Напомним, что решающий матч получился скандальным. На последних минутах основного времени судья отменил гол Сенегала, а на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму поставил пенальти в пользу Марокко. Возник конфликт и сборная Сенегала в знак протеста покинула поле, вернувшись только спустя несколько минут. Лучший бомбардир турнира Браим Диас безобразно воспользовался своим шансом, исполнив пижонскую "паненку": голкипер Эдуар Менди поймал мяч в центре ворот. В итоге единственный мяч в дополнительное время забил Папа Гуйе.

В соответствии со статьей 82 положения о проведении турнира, действия сборной Сенегала влекут за собой дисквалификацию. Данная статья предусматривает исключение команды из дальнейшего участия в соревнованиях в случае, если она покинула футбольное поле до финального свистка без соответствующего разрешения от арбитра. Таким образом, победу в турнире официально присвоили сборной Марокко.

Добавим, что ранее марокканцы выигрывали Кубок Африки только в 1976 году. Теперь это вторая победа для страны в истории.