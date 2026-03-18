В Нижневартовске подросток перевел мошенникам крупную сумму со счета матери

В Нижневартовске подросток попался на удочку мошенников и перевел крупную сумму со счета матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.



В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя местная жительница. Правоохранители выяснили, что 17-летнему подростку позвонила незнакомая женщина. Она представилась оператором мобильной связи и предложила модернизацию тарифа с возможностью мгновенного изменения онлайн. Доверившись незнакомке, подросток согласился и передал ей поступивший код из СМС.



Следом юноше позвонил другой незнакомец, представившийся сотрудником портала оказания государственных услуг, сообщивший о якобы взломе его личного кабинета и необходимости принятия срочных мер. Далее к диалогу подключился лжепредставитель спецслужб. Он убедил несовершеннолетнего в том, что данные его мамы также скомпрометированы и денежные средства со счетов его родительницы переводятся мошенникам, при этом создавая ложное чувство срочности и опасности. Поддавшись психологическому давлению и уловкам аферистов, подросток использовал смартфон своей близкой родственницы и совершил семь финансовых переводов на продиктованные ему счета.



Общий ущерб от преступных посягательств составил 330 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание всех лиц, причастных к совершению преступления.