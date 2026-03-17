Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о похищении и убийстве подростка 30-летней давности

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Борису Субботину, который 30 лет назад похитил и убил подростка.

Суд установил, что в апреле 1995 года Субботин, злоупотребив доверием и беспомощным состоянием несовершеннолетнего О., вместе с сообщником вывез его в безлюдное место. Там, не посвещая знакомого в свои планы, он надругался над подростком и убил его. Сообщнику же он поручил написать записку с требованием выкупа О. за 50 тыс. долларов США и подбросить в почтовый ящик родственикам.

Уже в ходе заседания гособвинение переквалифицировало часть статьей: из обвинения исключена часть о преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд также не установил факта полового сношения Субботина с убитым, а потому его действия переквалифицировали как развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Свою вину Субботин не признал, заявив, что преступление было совершенно другими лицами. Однако доказательства говорили об обратном.

Суд признал Субботина виновным по ч. 2 ст. 125.1 УК РСФСР "Похищение человека", п. "е" ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием", ст. 120 УК РСФСР "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", ч. 3 ст. 148 УК РСФСР "Вымогательство".

За убийство ребенка ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших на сумму 1 млн рублей.

На основании ст. 48 УК РСФСР Субботин освобожден от отбывания наказания за иные преступления, по которым установлена его вина, так как истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

Теги: Екатеринбург, убийство, похищение, подросток, суд


