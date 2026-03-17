17 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области жители сформировали около 300 инициатив по благоустройству общественных пространств

Состоялось заседание рабочей группы Астраханской области по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы партии «Единая Россия». Его провел вице-губернатор –руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов.

Всего на платформу обратной связи поступило около 300 предложений по благоустройству общественных и дворовых пространств. За аналогичный период 2025 года количество инициатив составляло всего 80. Активность астраханцев свидетельствует о высокой эффективности реализуемой политики и растущем доверии жителей к механизмам проекта.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области реализуется пятый год. За это время построено и приведено в порядок более 500 общественных пространств. С прошлого года в голосовании участвуют граждане с 14 лет, то есть молодёжь может принять участие в формировании среды для себя и своего будущего, что очень важно», – отметил Павел Паутов.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Министр строительства и ЖКХ региона Наталья Маркитантова сообщила, что в прошлом году в голосовании участвовало 51 муниципальное образование. Жителям было представлено 80 объектов, три из которых были инициированы самими гражданами через платформу обратной связи. Общее число проголосовавших превысило 105 тысяч человек, при этом значительную поддержку проекту оказали волонтеры. Победителем голосования в областном центре стала набережная реки Кутум на участке от улицы Магнитогорской до улицы Студенческой, собравшая почти 25 тысяч голосов. Именно этот объект будет благоустраиваться в 2026-2027 годах.

На региональном уровне определены победители в каждом районе. В Приволжском районе запланировано благоустройство 12 территорий. В Харабалинском районе особое внимание уделят созданию парков, посвященных памяти участников СВО. Жители Володарского района сделали выбор в пользу создания комфортных условий для детей, поддержав проекты пришкольных территорий и спортивных площадок. В Ахтубинске большинство голосов было отдано городскому парку культуры и отдыха, а в поселке Красные Баррикады – парку «Алые паруса».

Финансирование мероприятий 2026 года осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов в размере более 257 млн рублей. 133 млн рублей направят на благоустройство набережной реки Кутум. 

(2026)|Фото: astrobl.ru

В настоящее время 17 муниципальных образований региона приступили к практической реализации проектов-победителей голосования 2025 года. Параллельно ведется подготовка к новому этапу Всероссийского онлайн-голосования, которое пройдет с 21 апреля по 12 июня 2026 года и определит объекты для благоустройства в 2027 году. Сбор предложений от граждан для формирования предварительного перечня территорий на платформе обратной связи продлится до 26 марта.

Теги: благоустройство, голосование, астраханцы, общественное пространство


