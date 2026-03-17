Бельгия призвала к диалогу с Россией ради нефти и газа

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС перестать выделываться с "энергонезависимостью" и начать переговоры с Россией, чтобы получить доступ к дешевым нефти и газу.

Он отмечает, что в частных разговорах все политики поддерживают эту идею, но публично надувают щеки и призывают враждовать. Но здравый смысл подсказывает, что нужно получить доступ к дешевой энергии из России. А для этого с Россией нужно помириться и заключить соглашение. Правда, он оговорился, что это лишь диалог, а не полноценная нормализация отношений.

Однако его позицию все равно раскритиковал еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, который подчеркнул, что отказ от российских ресурсов - это политическое решение, которое остается в силе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что война с Ираном подрывает европейскую экономику. Она пообещала принять "краткосрочные адресные меры для снижения цен на энергию". Но поможет ли это ЕС?

По прогнозам Еврокомиссии, госдолг стран ЕС в 2026 году превысит 16 триллионов евро, а финансовых резервов, которые позволили бы поддержать население и бизнес, как это было в 2020-2022 гг., больше нет, пишет The Wall Street Journal. Так, в Британии и Франции долговая нагрузка достигла рекордных значений. Любая новая программа поддержки цен на топливо или электроэнергию потребует либо урезания социальных расходов, либо наращивания и без того огромных долгов.