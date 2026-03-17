Суд отменил оправдательный приговор екатеринбургскому депутату Чачину

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу депутата Екатеринбургской городской думы от "Единой России" Виталия Чачина. Оправдательный приговор народному избраннику отменен.

Напомним, парламентарию вменяли пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Сообщалось, что речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях.

В конце 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор: Чачина признали невиновным и оправдали в связи с отсутствием состава преступления. После этого прокуратура подала апелляционную жалобу, не согласившись с вердиктом суда.

Во вторник, 17 марта, в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, приговор суда первой инстанции отменен. Уголовное дело Чачина направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но уже иным составом.

Напомним, что ранее Виталий Чачин выступал с обращением и просил не делать из него отрицательного героя.