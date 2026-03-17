Суд отменил оправдательный приговор екатеринбургскому депутату Чачину

17 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд отменил оправдательный приговор екатеринбургскому депутату Чачину

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу депутата Екатеринбургской городской думы от "Единой России" Виталия Чачина. Оправдательный приговор народному избраннику отменен.

Напомним, парламентарию вменяли пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Сообщалось, что речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях.

В конце 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор: Чачина признали невиновным и оправдали в связи с отсутствием состава преступления. После этого прокуратура подала апелляционную жалобу, не согласившись с вердиктом суда.

Виталий Чачин в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Во вторник, 17 марта, в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, приговор суда первой инстанции отменен. Уголовное дело Чачина направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но уже иным составом.

Напомним, что ранее Виталий Чачин выступал с обращением и просил не делать из него отрицательного героя.

Теги: Чачин, депутат, апелляция, дело, облсуд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.02.2026 08:10 Мск Апелляцию по делу екатеринбургского депутата Чачина рассмотрят в марте
Ранее 29.12.2025 10:40 Мск Суд признал невиновным екатеринбургского депутата от "ЕР"
Ранее 04.02.2025 10:33 Мск "Прошу не делать из меня отрицательного героя". Депутат Чачин обратился к СМИ Екатеринбурга из зала суда
Ранее 04.02.2025 09:40 Мск В Екатеринбурге начали судить депутата городской думы: подробности заседания
Ранее 30.01.2025 12:10 Мск Суд не смог приступить к рассмотрению дела екатеринбургского депутата из-за его неявки
Ранее 22.01.2025 13:30 Мск В Екатеринбурге будут судить депутата городской думы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети