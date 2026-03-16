Дом шахматиста хотят открыть в Екатеринбурге уже этой весной

Центральный дом шахматиста им. А. Е. Карпова в Екатеринбурге планируют открыть уже в конце весны. При этом, организаторы сообщают, что это будет не официальное открытие - работать площадка начнёт только осенью.

Напомним, что площадка расположится в памятнике архитектуры на перекрёстке Малышева - Горького. Восстановление особняка потребовало более 150 млн рублей, расходы между собой поровну разделили правительство Свердловской области и президент Федерации шахмат Свердловской области, владелец "Сима-ленда" Андрей Симановский.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу организаторов, городская Федерация шахмат уже ведёт переговоры о проведении крупных турниров с привлечением гроссмейстеров. По словам члена городского совета Федерации шахмат Екатеринбурга Виктора Шепелева, в ближайшее время планируется провести турнир с достойным призовым фондом, чтобы привлечь сильных игроков. Также организаторы хотят провести международный турнир и пригласить спортсменов из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Однако, как отметил председатель совета Сергей Крушинский, призовой фонд теперь будет меньше, поскольку 80% игроков - это дети, с родителей которых теперь нельзя брать взносы за участие. По этой причине, Федерация шахмат вынуждена привлекать к своим проектам спонсоров.