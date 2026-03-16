Екатеринбуржец перевел мошенникам около 500 тысяч рублей, чтобы получить "выигрыш"

Житель Екатеринбурга перевел аферистам около 500 тысяч рублей, чтобы получить обещанный "выигрыш".

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 62-летний уралец нашел в мессенджере канал, в котором якобы можно получить денежную помощь. Мужчина оставил комментарий, что как раз нуждается в финансовой помощи. Через некоторое время ему написал "администратор канала" и заявил, что тот "выиграл" 200 тысяч рублей, но для получения денег надо показать активность имеющихся банковских карт.

Екатеринбуржец согласился и перевел имеющиеся у него личные сбережения по указанной мошенниками инструкции. После перевода денег злоумышленники перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 426 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Сейчас проводится расследование.