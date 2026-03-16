16 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Российские вузы расширят набор на бюджет по приоритетным профессиям

Российские вузы и колледжи выделят дополнительные бесплатные места для абитуриентов, выбирающих нужные для страны специальности. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами. Глава правительства отметил, что власти исполняют поручение президента и в первую очередь увеличат квоты именно по тем направлениям, которые критически важны для развития экономики, пишет РИА Новости.

Кабинет министров уже подготовил перечень, включающий три сотни образовательных программ и научных специальностей. В этот список вошли математические, гуманитарные и естественные науки. Государство рассчитывает подготовить больше профессионалов, способных сразу приступить к работе в ключевых отраслях.

Особый акцент власти сделали на высокотехнологичных сферах и промышленном секторе. В приоритетный реестр включили информационные технологии, электронику, робототехнику, а также атомную энергетику, авиастроение и ракетостроение. Кроме того, правительство увеличит набор на курсы по биотехническим системам, медицине и фармации, чтобы закрыть потребность больниц и лабораторий в новых квалифицированных кадрах.

Ранее сообщалось, что в конце 2025 года число сокращений в России подскочило на 59% по сравнению с прошлым годом, затронув более 32 тысяч человек, причем активнее всего штаты оптимизировали в госуправлении, медицине и образовании. Согласно данным Росстата, процесс увольнений шел по нарастающей весь год, что привело к небольшому росту безработицы до 2,2% после исторического минимума в ноябре.

