В Реже судят иностранца за убийство кувалдой из-за оскорбления

Режевский городской суд отправил под стражу гражданина Узбекистана Сергея Голованова, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 12 марта текущего года. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртное и в какой-то момент собутыльник позволил себе оскорбление в адрес знакомого по национальному признаку. В ответ обвиняемый схватил кувалду и нанес ею множественные удары по голове товарища. От полученных травм мужчина скончался.

Подозреваемого задержали уже на автовокзале Екатеринбурга, когда тот пытался покинуть регион.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по 17 мая текущего года. Постановление суда не вступило в законную силу.