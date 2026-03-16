СМИ: Трамп может захватить остров Харк

В США стало известно, что президент страны Дональд Трамп якобы рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк.

Читайте также: Иран открыл второй фронт мировой войны

Для осуществления такого замысла Трампу потребуются сухопутные подразделения армии. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил изданию Axios, что окончательных решений по острову пока нет. Ситуация может измениться, если операция по разблокированию Ормузского пролива затянется. Президент, по словам источника, не намерен "ждать и позволять Ирану диктовать темп конфликта", пишет "Ъ".

Несмотря на заверения Белого дома о предоставлении морского эскорта для танкеров, ВМС США выражают опасения, что иранские ракеты и беспилотники могут превратить узкий Ормузский пролив в зону повышенного риска.