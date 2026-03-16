Квесты по правилам: в России утвердили новый стандарт безопасности игр

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Квесты по правилам: в России утвердили новый стандарт безопасности игр

Росстандарт официально утвердил ГОСТ, регламентирующий устройство игровых пространств. Как передает РИА Новости, теперь безопасность посетителей будет контролироваться на каждом этапе - от дверных замков до спецэффектов. Согласно документу, запирать комнаты можно только на механизмы, которые любой человек откроет изнутри без ключа. Указатели "Выход" обязаны работать от аварийного питания, а составы для театрального дыма теперь должны иметь сертификаты и паспорта безопасности, подтверждающие их безвредность.

Техническое оснащение площадок также подверглось серьезной ревизии. Организаторам вменяется в обязанность полностью изолировать проводку: никаких висящих или оголенных кабелей в зоне доступа игроков быть не должно. Безопасное напряжение в игровых цепях теперь строго ограничено лимитом в 12-24 вольта. Кроме того, из сценариев навсегда исчезнут настоящие орудия пыток и жесткие средства удержания. Использование реальных кандалов, петель, удавок или металлических фиксаторов теперь под запретом - их заменят имитационные или быстросъемные элементы, которые не помешают человеку освободиться в экстренном случае.

Звуковой режим в квест-румах тоже привели к общему знаменателю: громкость аудиоэффектов не может превышать 100 децибел. Более того, администратор обязан сделать звук тише, если об этом попросит участник. В ведомстве пояснили, что такие меры стали вынужденным ответом на рост числа травм среди любителей острых ощущений и бесконтрольное расширение рынка подобных услуг.

Напомним, что с 2024 года в стране уже действуют правила для детских квестов, которые полностью исключают использование открытого пламени, топоров, пил и любых химикатов, а также запрещают связывать или заковывать несовершеннолетних. Кроме того, с 1 декабря 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ для взрослых квест-комнат (18+), который Росстандарт разработал совместно с представителями индустрии. Документ устанавливает четкие правила безопасности: от квалификации персонала и качества декораций до строгого контроля технических элементов в помещениях.

Теги: гост, квест, стандарт,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

