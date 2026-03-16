Квесты по правилам: в России утвердили новый стандарт безопасности игр

Росстандарт официально утвердил ГОСТ, регламентирующий устройство игровых пространств. Как передает РИА Новости, теперь безопасность посетителей будет контролироваться на каждом этапе - от дверных замков до спецэффектов. Согласно документу, запирать комнаты можно только на механизмы, которые любой человек откроет изнутри без ключа. Указатели "Выход" обязаны работать от аварийного питания, а составы для театрального дыма теперь должны иметь сертификаты и паспорта безопасности, подтверждающие их безвредность.

Техническое оснащение площадок также подверглось серьезной ревизии. Организаторам вменяется в обязанность полностью изолировать проводку: никаких висящих или оголенных кабелей в зоне доступа игроков быть не должно. Безопасное напряжение в игровых цепях теперь строго ограничено лимитом в 12-24 вольта. Кроме того, из сценариев навсегда исчезнут настоящие орудия пыток и жесткие средства удержания. Использование реальных кандалов, петель, удавок или металлических фиксаторов теперь под запретом - их заменят имитационные или быстросъемные элементы, которые не помешают человеку освободиться в экстренном случае.

Звуковой режим в квест-румах тоже привели к общему знаменателю: громкость аудиоэффектов не может превышать 100 децибел. Более того, администратор обязан сделать звук тише, если об этом попросит участник. В ведомстве пояснили, что такие меры стали вынужденным ответом на рост числа травм среди любителей острых ощущений и бесконтрольное расширение рынка подобных услуг.

Напомним, что с 2024 года в стране уже действуют правила для детских квестов, которые полностью исключают использование открытого пламени, топоров, пил и любых химикатов, а также запрещают связывать или заковывать несовершеннолетних. Кроме того, с 1 декабря 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ для взрослых квест-комнат (18+), который Росстандарт разработал совместно с представителями индустрии. Документ устанавливает четкие правила безопасности: от квалификации персонала и качества декораций до строгого контроля технических элементов в помещениях.