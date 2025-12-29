Для взрослых квест-комнат Росстандарт разработал ГОСТ

Для квест-комнат 18+ появился ГОСТ. Росстандарт утвердил требования к безопасности и организации при оказании таких развлекательных услуг взрослым. ГОСТ для квест-комнат для детей появился еще два года назад, передает ТАСС.

ГОСТ для взрослых квест-комнат начнет действовать с 1 декабря 2026 года. В Росстандарте сообщили, что ГОСТ был разработан при участии нескольких отраслевых союзов и компаний по проведению квестов.

В новом ГОСТе оговариваются технические требования к помещениям, где проводят квесты (помещение, персонал, технические элементы, декорации). Отдельно оговорены возможности эвакуации.

В конце 2024 года в Махачкале в квест-комнате погибли две девушки – во время прохождения заданий начался пожар, а у них были (по сюжету) скованы наручниками руки.