На Украине в ярости: львовские дети переходят на русский

Львовские дети легко и быстро переходят на русский язык, негодует уполномоченная по защите мовы Елена Ивановская.

Она считает, что нейролингвисты должны исследовать саму структуру и специфику русского языка, потому что на Украине его хорошо усваивают даже в тех регионах, где по-русски говорят намного реже. И это опасно для правящего режима.

"Переезжают [русскоязычные дети] во Львов - и уже дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот", – возмущается Ивановская.

По ее мнению, это связано с тем, что русский - это "язык силы", а его "структура вертикальная". Тот факт, что он является родным для подавляющего большинства населения Украины, она во внимание не принимает.

После начала СВО часть украинцев по политическим причинам перешла на мову. Однако такая "свидомая" украинизация оказалась ситуативной и недолговечной, и люди вернулись к родному для них русскому языку, признал в прошлом году замглавы Секретариата уполномоченного по защите мовы Сергей Сиротенко. Почти все украинские политики в жизни говорят по-русски, только на камеру изображая, что у них другой язык. При этом синтаксис мовы практически идентичен русскому языку, а вся разница сводится к произношению и наличию многих славянских корней слов, которые в русском языке вышли из употребления.