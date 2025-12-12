"Даже во Львове говорят по-русски". На Украине сокрушаются

Даже Львов уже не является украиноязычным городом, поскольку часто на улице можно услышать русскую речь. Об этом заявила скандальная местная писательница Лариса Ницой, которая буквально помешана на борьбе с русским языком и призывает к этому много лет.

По ее слова, только Луцк украиноязычный. А вот во Львове, как и в Киеве, многие говорят по-русски. Даже дети в школе. По последним данным, даже в Киеве только 17% учеников общаются на мове в школе.

Недавно Ницой призвала учить детей на Украине так, чтобы они "чистили морды" своим сверстникам, которые говорят по-русски.

Однако эти призывы поддерживает лишь агрессивное меньшинство. В жизни почти все говорят по-русски, заявил недавно депутат Рады Владимир Вятрович, который ранее был директором украинского Института нацпамяти. Это признал и замглавы Секретариата уполномоченного по защите мовы Сергей Сиротенко. Он сказал, что в Киеве украинизация оказалась ситуативной и недолговечной — люди вернулись к родному для большинства киевлян русскому языку.