WSJ: США не удастся быстро разблокировать Ормузский пролив

Несмотря на заверения Белого дома о предоставлении морского эскорта для танкеров, ВМС США выражают опасения, что иранские ракеты и беспилотники могут превратить узкий Ормузский пролив в зону повышенного риска. Об этом пишет The Wall Street Journal.

После начала агрессии США и Израиля Иран фактически заблокировал пролив, через который идет до 20% мирового экспорта нефти. Однако его небольшая ширина и расположение в зоне поражения иранских ракет означает, что обеспечение безопасности конвоев потребует мобилизации значительных сил и множества военнослужащих, при этом реальная эффективность таких мер остается под вопросом. Даже при успешном противодействии объемы перевозок танкерами могут упасть на 90%.

Восстановление полной пропускной способности пролива возможно только после завершения боевых действий и получения гарантий безопасности от Тегерана. В противном случае страховые компании и судоходные операторы могут отказаться от использования данного маршрута, считая его слишком опасным. Другой вариант решения - наземное вторжение в Иран, но в США многие считают это слишком рискованным. Хотя президент Дональд Трамп, вопреки первоначальным обещаниям, не исключает подобного развития событий.