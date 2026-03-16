"Автомобилист" назвал состав на заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" отправился на заключительные выездные матчи в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26. Назван состав на эти игры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, команда сыграет в Магнитогорске, Санкт-Петербурге и Минске. На выездные матчи отправились 26 игроков: 2 вратаря, 9 защитников и 15 нападающих.

Вратари: Владимир Галкин и Евгений Аликин.

Защитники: Сергей Зборовский, Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьев, Юрий Паутов, Никита Трямкин и Даниил Малоросиянов.

Нападающие: Даниэль Спронг, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Лавр Гашилов, Стефан Да Коста, Артем Каштанов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семен Кизимов и Никита Шашков.

Напомним, что "Автомобилист" уже гарантировал себе старт плей-офф Кубка Гагарина на домашнем льду. Также команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в Индексе силы КХЛ.