Поиски третьего подростка в Звенигороде продолжаются, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Всего с начала поисков водолазы совершили 126 погружений, обследовав 283 тысяч квадратов Москвы-реки. Порядка 25 километров дна осмотрено с помощью эхолотов и камер. Организовано 15 постов визуального наблюдения за акваторией протяженностью восемь километров. Еще 10 километров обследовано с воздуха беспилотной авиацией за сутки, всего с начала поисков воздушной разведкой - порядка 120 километров.

Лодками с боковым и круговым обзором обследовано более 115 километров. Осмотр берега пешими группами и на снегоходах превысил 100 километров.



Поисковые работы продолжают спасатели МЧС России и Мособлпожспас, волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и другие добровольцы, сотрудники правоохранительных органов - всего более 170 человек и 50 единиц техники. С родственниками детей работают психологи МЧС России.

Напомним, 7 марта днем девочка и двое мальчиков гуляли по микрорайону Восточный, где протекает река Москва. С тех пор дети на связь не выходили, их мобильные телефоны не доступны. В ходе осмотра берега реки обнаружен головной убор, предположительно, принадлежащий одному из пропавших подростков.

11 марта было найдено тело 12-летнего подростка. Его обнаружили в двух километрах от места, где он с друзьями мог выйти на лед.