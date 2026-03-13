Из-за падения снежной глыбы на пятилетнего ребенка в Прикамье возбуждено уголовное дело

В Прикамье следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту падения снега на пятилетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В дневное время 13 марта 2026 года на малолетнего с крыши частного дома упала снежная масса. С травмами мальчик госпитализирован в лечебное учреждение, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в селе Черная: глыба льда упала с частного дома и полностью накрыла мальчика.

Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из-под завала. Ребенок находился без сознания и не дышал. Сотрудники МЧС оказали первую помощь, после чего мальчика передали бригаде "скорой помощи". Врачи проводили сердечно-легочную реанимацию на протяжении 10–15 минут, что позволило вернуть ребенка к жизни. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу.