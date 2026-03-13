В России запустят проект против деструктивного поведения подростков

В Санкт-Петербурге принято решение запустить новый федеральный проект "Переправа" для профилактики деструктивного поведения среди подростков. Об этом договорились губернатор Александр Беглов и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Проект стартует в десяти регионах для противодействия растущей подростковой преступности, нападениям на учебные заведения и самоубийствам среди молодежи. Ситуация требует решительных мер, считает омбудсмен.

Санкт-Петербург выбран в качестве ресурсного центра, так как в городе уже существуют необходимые инфраструктурные объекты и службы. Проект будет работать не только с подростками, но и с их семьями. Родители зачастую опасаются обращаться за помощью из-за опасений, что детей тут же отберут.

Львова-Белова также указала на острейшую нехватку квалифицированных и грамотных специалистов в сфере социальной работы, способных эффективно взаимодействовать с семьями. В связи с этим ведется работа по созданию института семьесбережения, целью которого является обучение 50 тыс. сотрудников социальной сферы, включая психологов, социальных педагогов и наркологов для внедрения новой культуры поддержки семей на федеральном уровне.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что в России по итогам 2025 года снова наметился рост подростковой преступности. Нападения на школы происходят чуть ли не каждую неделю.