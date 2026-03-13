На Среднем Урале прогнозируют снижение численности клещей

Специалисты-энтомологи дали свой прогноз на предстоящий сезон активности клещей в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, в 2026 году на Среднем Урале прогнозируется небольшое снижение численности иксодовых клещей. Вместе с тем, количество покусанных клещами людей ожидается на уровне прошлого года, но будет зависеть от погодных условий и урожайности грибов и ягод.

"Даже при уменьшении численности клещей в регионе постоянно сохраняется повышенная опасность заражения клещевыми инфекциями. Эпидемиологи управления Роспотребнадзора по Свердловской области призывают всех жителей и гостей региона вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в прошлом году проснувшиеся после зимы клещи атаковали уральцев уже в середине марта. А всего в 2025 году в Свердловской области зафиксировали более 29 тысяч укусов клещей за сезон.