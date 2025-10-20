В Свердловской области зафиксировали более 29 тысяч укусов клещей за сезон

В Свердловской области в 2025 году сезон передачи клещевых инфекций начался раньше, чем обычно. 12 марта был выявлен первый пострадавший от клеща. Об этом Накануне.RU сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

По словам эксперта, всего за весь эпидемиологический сезон было зарегистрировано более 29 тыс. случаев укусов, 20% из числа пострадавших были дети. Диагноз "Клещевой боррелиоз" был подтвержден у 256 человек. В этом году летальных случаев после обнаружения инфекций от клеща не было зарегистрировано.

На протяжении всего эпидемиологического сезона в пункты приема клещей свердловчане принесли порядка 28 тыс. клещей. По результатам исследований, маркеры клещевого энцефалита выявлены у 1,2% насекомых, а клещевого боррелиоза - у 42%.

По мнению Анжелики Пономаревой, обезопасить себя и своих близких поможет иммунопрофилактика против клещевого энцефалита и акарицидная обработка территорий частных домов и дачных участков.