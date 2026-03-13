В Екатеринбурге чоповцев судят за смерть покупателя магазина

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое сотрудников частного охранного предприятия. Их обвиняют в нанесении смертельных травм покупателю магазина.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 7 ноября 2025 года: чоповцы, будучи при исполнении, прибыли в магазин крупной торговой сети на улице Пехотинцев по вызову из-за поведения покупателя. По версии следствия, в торговом зале охранники надели на правую ногу клиента одно кольцо наручника, а второе пристегнули к металлическому ограждению.

Как было установлено, после этого сотрудники ЧОП жестоко избили посетителя, который не оказывал им никакого сопротивления. От полученных травм тот скончался через небольшой промежуток времени.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд уральской столицы.

Напомним, что один из охранников ранее был помещен под арест.