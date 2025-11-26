Охранника, обвиняемого в смертельном избиении жителя Екатеринбурга, оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под стражей сотрудника ЧОП, обвиняемого в смерти жителя Екатеринбурга. В СИЗО охранник будет находиться до января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, обвиняемым по делу является Вадим Тимуршин. Ему вменяют статью УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Само преступление было совершено 7 ноября в магазине на улице Пехотинцев в уральской столице. Сообщалось, что посетитель магазина был избит охраной.

9 ноября Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил Тимуршина под арест. Однако адвокат чоповца обжаловал это решение. В апелляции он просил домашний арест для своего подзащитного.

В итоге Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, оставил решение без изменений. Под стражей Вадим Тимуршин будет находиться до 6 января 2026 года.