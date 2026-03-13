Группе челябинцев грозит срок за распространение 43 кг наркотиков

В Челябинске 15 людям, в том числе 11 иностранцам, грозит срок за распространение наркотиков. Речь идёт о крупной партии весом в несколько десятков килограмм.

По версии следствия, преступление совершено в период с ноября 2023 по май 2025 гг. 15 человек незаконно распространяли наркотики в Челябинской, Московской, Свердловской, Курганской, Воронежской областях, Пермском крае.

Изъято более 43 кг героина, метадона и иных наркотиков. Имущество обвиняемых стоимостью более 2,3 млн руб. арестовано. Уголовное дело 14 человек ушло в Курчатовский районный суд Челябинска, материалы лидера сообщества рассматривают отдельно, сообщает прокуратура Челябинской области.