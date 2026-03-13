США разрешили продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта

США разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда до 12 марта. Об этом говорится в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов, пишет РИА Новости.

Действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года.

Уточняется, что данное решение властей США не относится к каким-либо сделкам, касающимся Ирана.

Ослабление нефтяных санкций США коснется около 100 млн баррелей российской нефти. "Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите", - написал в Max спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал возможность временного смягчения санкций на фоне обострения на Ближнем Востоке и угрозы перекрытия Ормузского пролива, из-за чего на мировом рынке начали расти цены на нефть.

6 марта Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Лицензия выдана на операции с сырой российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 5 марта.