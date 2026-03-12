В Екатеринбурге назначен новый главврач ГКБ №40

Павел Мясников назначен новым главным врачом городской клинической больницы №40 Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, Мясников стал главврачом по итогам конкурсного отбора. При этом специалист уже работал в ГКБ №40 с 2014 по 2018 годы. А в последнее время он возглавлял Красноуфимскую районную больницу.

"Его опыт в масштабных преобразованиях, доказанная способность к инновациям и умение работать с кадрами позволяют ожидать нового витка развития одной из крупнейших больниц Екатеринбурга", - заявили в свердловском минздраве.

Напомним, прежний главврач городской клинической больницы №40 Александр Прудков покинул свой пост в декабре прошлого года. В минздраве обещали назначить нового руководителя до конца февраля, но в итоге сроки сдвинулись.