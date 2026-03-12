12 Марта 2026
Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге назначен новый главврач ГКБ №40

Павел Мясников назначен новым главным врачом городской клинической больницы №40 Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, Мясников стал главврачом по итогам конкурсного отбора. При этом специалист уже работал в ГКБ №40 с 2014 по 2018 годы. А в последнее время он возглавлял Красноуфимскую районную больницу.

"Его опыт в масштабных преобразованиях, доказанная способность к инновациям и умение работать с кадрами позволяют ожидать нового витка развития одной из крупнейших больниц Екатеринбурга", - заявили в свердловском минздраве.

Напомним, прежний главврач городской клинической больницы №40 Александр Прудков покинул свой пост в декабре прошлого года. В минздраве обещали назначить нового руководителя до конца февраля, но в итоге сроки сдвинулись.

Теги: ГКБ, назначение, Мясников, главврач, минздрав, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.02.2026 14:18 Мск В минздраве назвали сроки назначения главного врача ГКБ №40 Екатеринбурга
Ранее 23.12.2025 10:53 Мск Главный врач ГКБ №40 Екатеринбурга покидает свой пост
Ранее 30.07.2021 11:16 Мск Куйвашев вступился за врача Прудкова, на которого жаловались из-за "дискриминации непривитых"
Ранее 29.07.2021 13:30 Мск Уральского главврача просят проверить за призыв к дискриминации непривитых

