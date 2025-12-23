23 Декабря 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главный врач ГКБ №40 Екатеринбурга покидает свой пост

Главный врач городской клинической больницы №40 Екатеринбурга Александр Прудков принял решение покинуть свой пост.

Как сообщили Накануне.RU в ГКБ, сегодня, 23 декабря, на общей линейке он поблагодарил коллектив за совместную работу и объявил об уходе.

"Все годы управленческой работы он оставался практикующим хирургом, развивал и внедрял в практику новые технологии. Он врач-хирург высшей категории, стаж его работы в абдоминальной хирургии – 45 лет, в бариатрической хирургии – 30 лет", - отметили в больнице.

Там уточнили, что начиная с 2026 года Александр Прудков будет работать в многопрофильной клинике "УГМК-Здоровье".

ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в 2021 году главврач ГКБ №40 угодил в скандал с "дискриминацией непривитых", когда призывал всех ставить прививки от коронавируса и заявлял, что "плановую помощь следует оказывать только вакцинированным". За доктора пришлось заступаться тогдашнему свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

В нынешнем году Александр Прудков был включен в состав Совета главных врачей, созданного при минздраве Свердловской области.

