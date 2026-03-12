Региональные детские омбудсмены поддержали запрет доступа детей к соцсетям

Уполномоченные по правам ребенка нескольких регионов поддержали введение запрета на регистрацию детей в соцсетях до определенного возраста. Такую позицию высказали детские омбудсмены Иркутской, Воронежской областей и Татарстана, которых опросила RT.

Все они назвали возраст примерно 14 лет, с которого детям и подросткам можно разрешить регистрироваться в соцсетях. А детский омбудсмен в Калининградской области Ирина Ткаченко единственным исключением считает Мах для участия школьников в разных проектах.

Журналистка Анна Шафран недоумевает, почему российские власти бездействуют в защите детей от негативного влияния соцсетей. Она отмечает, что многие страны уже идут по пути запрета соцсетей до 15-16 лет. И ей непонятно, почему по некоторым направлениям Россия входит в число лидеров по защите детей и молодежи от негативных воздействий, а в вопросе соцсетей сохраняется полное благодушие.

"Запрет на социальные сети для детей и подростков - это жизненно важная мера, которая призвана обеспечить национальную безопасность. Сеть в отношении детей - абсолютное зло. И государство обязано поставить этому злу жесткий заслон", - считает Шафран.

Запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет ранее ввели Австралия, Малайзия и Испания, многие другие страны - в процессе.