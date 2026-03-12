Мигрант ударил полицейского во время рейда в торговых центрах Перми

Мигрант ударил полицейского во время рейда в торговых центрах Перми. Информация об этом опубликована в группе "Новости Перми и края".

Правоохранительные органы проверили более 120 иностранных граждан. Во время проверки один из мужчин оказал сопротивление и ударил полицейского. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения.

По данным соцсетей, инцидент произошел 6 марта. Кроме того, на нескольких человек составили административные протоколы. Некоторым из них может грозить выдворение из России.