Часть Магнитогорска осталась без тепла

Во втором городе Челябинской области, Магнитогорске, произошла коммунальная авария. Часть города осталась без тепла.

В результате аварии на ТЭЦ пропала горячая вода в Правобережном районе Магнитогорска. Также снижены параметры теплоснабжения. Вскоре после этого все учреждения здравоохранения и многоквартирные дома подключены к другим источникам.

Прошёл запуск котлового оборудования и сетевых насосов. Жители могут обращаться в Единую диспетчерскую службу города Магнитогорска по телефону (3519) 20-60-20, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.