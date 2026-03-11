8 500 тюменских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала в 2025 году

8 500 тюменских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала в 2025 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Улучшение жилищных условий остается одним из самых популярных направлений использования средств материнского капитала у жителей Тюменской области.

С помощью средств маткапитала можно: купить квартиру или дом, внести первоначальный взнос или погасить ипотеку, построить или реконструировать дом (самостоятельно или с подрядчиком) и т.д.

Сразу после рождения ребенка, можно потратить средства на первоначальный взнос по ипотеке или погашение кредита на жилье. Через 3 года после рождения ребенка - на покупку жилья как с ипотекой, так и без нее.

Жилье, приобретаемое или строящееся на средства материнского капитала, должно: находиться на территории России, соответствовать стандартам качества и безопасности, быть пригодным для проживания, быть оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи.