Дума Астраханской области поддержала федеральный законопроект о совершенствовании правового регулирования в сфере туризма

В рамках очередного заседания Думы Астраханской области депутатский корпус единогласно поддержал проект федерального закона, в котором обозначены изменения в основах туристской деятельности и в правовом регулировании работы экскурсоводов, гидов-переводчиков в России.

Данный законопроект предусматривает комплекс нововведений в сфере туризма, задача которых повысить прозрачность и безопасность туристической отрасли, в том числе для людей с ограниченными возможностями, модернизировать сервис и стандарты обслуживания туристов в стране.

В частности, чтобы повысить доступность туруслуг для глухих и слабослышащих людей предлагается установить возможность проходить аттестацию гидов-переводчиков на проведение экскурсий на русском жестовом языке. Информацию о владении жестовым языком буду размещать в федеральном реестре (далее - Реестр), указывать на нагрудном бейдже сотрудников – нагрудной идентификационной карточки единого образца.

Также бейджи будут содержать уникальный номер записи в реестре, название регионов и муниципальных образований, а также туристических маршрутов, по которым аттестован специалист и данные о языке проведения экскурсии.

В законопроекте прописаны требования к работе онлайн-сервисов и экскурсоводов. Такие как обязанность для агрегаторов туристических сервисов проверять наличие записей в Реестре и подлинность квалификационных данных экскурсовода. Гидов обяжут размещать ссылку на запись в Реестре при публикации предложений об экскурсионных услугах в Интернете.

В документе также уделено внимание вопросам безопасности отдыхающих. В частности предлагается ввести новое основание для приостановки классификации пляжа — получение информации от Роспотребнадзора о несоответствии санитарным нормам и правилам безопасности для купания. К проведению региональных проверок и контроля в сфере туризма будет разрешено привлечение сотрудников специализированных госучреждений.

Комментируя поддержанный астраханскими парламентариями федеральный законопроект, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов отметил его актуальность: «Возможность проведения экскурсий на жестовом языке обеспечит доступ к культурному наследию нашей страны гражданам с ограниченными возможностями слуха. Это повысит уровень инклюзивности и комфортности путешествий для всех категорий населения».