Дума Астраханской области поддержала федеральный законопроект о совершенствовании правового регулирования в сфере туризма

11 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Дума Астраханской области поддержала федеральный законопроект о совершенствовании правового регулирования в сфере туризма

В рамках очередного заседания Думы Астраханской области депутатский корпус единогласно поддержал проект федерального закона, в котором обозначены изменения в основах туристской деятельности и в правовом регулировании работы экскурсоводов, гидов-переводчиков в России.

Данный законопроект предусматривает комплекс нововведений в сфере туризма, задача которых повысить прозрачность и безопасность туристической отрасли, в том числе для людей с ограниченными возможностями, модернизировать сервис и стандарты обслуживания туристов в стране.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В частности, чтобы повысить доступность туруслуг для глухих и слабослышащих людей предлагается установить возможность проходить аттестацию гидов-переводчиков на проведение экскурсий на русском жестовом языке. Информацию о владении жестовым языком буду размещать в федеральном реестре (далее - Реестр), указывать на нагрудном бейдже сотрудников – нагрудной идентификационной карточки единого образца.

Также бейджи будут содержать уникальный номер записи в реестре, название регионов и муниципальных образований, а также туристических маршрутов, по которым аттестован специалист и данные о языке проведения экскурсии.

В законопроекте прописаны требования к работе онлайн-сервисов и экскурсоводов. Такие как обязанность для агрегаторов туристических сервисов проверять наличие записей в Реестре и подлинность квалификационных данных экскурсовода. Гидов обяжут размещать ссылку на запись в Реестре при публикации предложений об экскурсионных услугах в Интернете.

В документе также уделено внимание вопросам безопасности отдыхающих. В частности предлагается ввести новое основание для приостановки классификации пляжа — получение информации от Роспотребнадзора о несоответствии санитарным нормам и правилам безопасности для купания. К проведению региональных проверок и контроля в сфере туризма будет разрешено привлечение сотрудников специализированных госучреждений.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Комментируя поддержанный астраханскими парламентариями федеральный законопроект, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов отметил его актуальность: «Возможность проведения экскурсий на жестовом языке обеспечит доступ к культурному наследию нашей страны гражданам с ограниченными возможностями слуха. Это повысит уровень инклюзивности и комфортности путешествий для всех категорий населения».

Теги: игорь мартынов, туристический гид, экскурсовод, астраханская областная дума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети