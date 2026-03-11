Экс-глава Сургута Андрей Филатов предстанет перед судом

Перед судом предстанет бывший глава города Сургута Андрей Филатов, обвиняемый в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета Югры.

Филатову предъявлено обвинение по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, Филатов с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, действуя в составе организованной группы, выполняя управленческие функции в коммерческих организациях в городе Нижневартовске, получил незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческих подкупов от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда, утверждение исполнительной документации и беспрепятственную приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов.

Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.

Сумма незаконно полученных обвиняемыми денежных средств, установленная следствием, составила более 130 млн рублей. В ходе расследования наложен арест на имущество и денежные средства бывшего главы города Сургута Андрея Филатова общей стоимостью более 180 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.