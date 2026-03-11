11 Марта 2026
Фото: Накануне.RU

Африканский союз потребует от Европы репараций за рабство

Страны — члены Африканского союза планируют подать в Международный суд ООН иск против европейских стран за работорговлю как преступление против человечности, пишет газета The Daily Telegraph.

Африканцы намерены требовать репараций с Британии, Франции, Испании и Португалии, которые были самыми активными в работоговле в XVII–XVIII вв. За это они обязаны заплатить, так как Европа веками тормозила развитие Африки.

Судья из Уганды Мартин Окуму Масига напоминает, что в истории были прецеденты взимания компенсаций за прошлые преступления. Так, Германия заплатила репарации за холокост, а США выплатили компенсации американцам японского происхождения, которые были интернированы во время Второй мировой войны.

Недавно парламент Алжира единогласно принял закон, признающий французскую колонизацию преступлением французского государства. В законе указывается, что Франция занималась систематическим грабежом страны, внесудебными казнями, депортацией местного населения, принудительным обращением в католичество и др., а Алжир имеет полное право на справедливую компенсацию, в том числе на возврат средств, захваченных при взятии Алжира в 1830 году. В самом Алжире вводится уголовное наказание за оправдание французской колонизации. Интересно, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал колонизацию преступлением против человечности, но извиняться отказался.

Теги: рабство, работорговля, африка, европа


