Алжир признал французское колониальное правление 1830–1962 гг. государственным преступлением

30 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О реформе НДС и патентов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика За рубежом
Фото: пресс-служба Кремля, Павел Бедняков, РИА «Новости»

Алжир признал французское колониальное правление 1830–1962 гг. государственным преступлением

Парламент Алжира единогласно принял закон, признающий французскую колонизацию преступлением французского государства. Франция несет юридическую ответственность за свое колониальное правление в 1830–1962 гг. и вызванные им трагедии.

В законе указывается, что Франция занималась систематическим грабежом страны, внесудебными казнями над неугодными людьми, депортацией местного населения, принудительным обращением в католичество. Упомянуты ядерные и химические испытания в Алжире. Эти преступления не имеют срока давности, а Алжир имеет полное право на справедливую компенсацию, в том числе на возврат средств, захваченных при взятии Алжира в 1830 году.

В самом Алжире вводится уголовное наказание за оправдание французской колонизации. А те алжирцы, которые служили Франции во время войны за независимость, отныне считаются предателями, пошедшими на государственную измену.

Спикер парламента Алжира Брахим Бугали назвал закон "актом суверенитета", который наконец-то принят. Попытки предпринимались уже около 40 лет, но не имели успеха. В Париже, естественно, недовольны и назвали закон антифранцузской инициативой. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал колонизацию преступлением против человечности, но извиняться отказался.

В ноябре в столице Алжира прошла конференция по колониальным преступлениям в Африке, по итогам которой был принят документ с рекомендацией разработать юридические механизмы, чтобы ввести уголовную ответственность за колонизацию в международном праве. Это может быть вынесено на саммит Африканского союза, который состоится в феврале 2026 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что все благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто за счет ограбления колоний.

Зампредседателя Госдумы Александр Бабаков считает, что решение Алжира говорит о зрелости страны. Важно, что оно не просто символическое, а правовое, дана юридическая оценка. И Африка должна последовать примеру Алжира. А Россия выступает надежным партнером африканских стран.

Алжир входит в десятку крупнейших стран мира, в нем проживает почти 45 млн человек, и население выросло в 4 раза с момента обретения независимости. Это президентско-парламентская республика, но ислам является государственной религией страны. В то же время в конституции предусматривается свобода совести.

Теги: алжир, колонизация, франция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети