Алжир признал французское колониальное правление 1830–1962 гг. государственным преступлением

Парламент Алжира единогласно принял закон, признающий французскую колонизацию преступлением французского государства. Франция несет юридическую ответственность за свое колониальное правление в 1830–1962 гг. и вызванные им трагедии.

В законе указывается, что Франция занималась систематическим грабежом страны, внесудебными казнями над неугодными людьми, депортацией местного населения, принудительным обращением в католичество. Упомянуты ядерные и химические испытания в Алжире. Эти преступления не имеют срока давности, а Алжир имеет полное право на справедливую компенсацию, в том числе на возврат средств, захваченных при взятии Алжира в 1830 году.

В самом Алжире вводится уголовное наказание за оправдание французской колонизации. А те алжирцы, которые служили Франции во время войны за независимость, отныне считаются предателями, пошедшими на государственную измену.

Спикер парламента Алжира Брахим Бугали назвал закон "актом суверенитета", который наконец-то принят. Попытки предпринимались уже около 40 лет, но не имели успеха. В Париже, естественно, недовольны и назвали закон антифранцузской инициативой. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал колонизацию преступлением против человечности, но извиняться отказался.

В ноябре в столице Алжира прошла конференция по колониальным преступлениям в Африке, по итогам которой был принят документ с рекомендацией разработать юридические механизмы, чтобы ввести уголовную ответственность за колонизацию в международном праве. Это может быть вынесено на саммит Африканского союза, который состоится в феврале 2026 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что все благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто за счет ограбления колоний.

Зампредседателя Госдумы Александр Бабаков считает, что решение Алжира говорит о зрелости страны. Важно, что оно не просто символическое, а правовое, дана юридическая оценка. И Африка должна последовать примеру Алжира. А Россия выступает надежным партнером африканских стран.

Алжир входит в десятку крупнейших стран мира, в нем проживает почти 45 млн человек, и население выросло в 4 раза с момента обретения независимости. Это президентско-парламентская республика, но ислам является государственной религией страны. В то же время в конституции предусматривается свобода совести.