Крупнейший нефтезавод в ОАЭ приостановил работу после атаки БПЛА

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Эр-Рувайс в ОАЭ приостановил работу после атаки БПЛА. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Атака дрона вызвала пожар в промышленной зоне, где располагается завод. Работники оценивают ущерб.

НПЗ находится в ведении Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Его мощность составляет 922 тысячи баррелей в сутки, что делает его одним из крупнейших в мире.

Неделю назад беспилотник атаковал нефтепромышленный район в Эль-Фуджейра (эмират в ОАЭ). СМИ писали, что произошел пожар на нефтебазе.