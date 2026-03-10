Южный Урал вошёл в топ-10 регионов по количеству аварий с электросамокатами

Составлен рейтинг регионов России по количеству аварий с электросамокатами. Довольно-таки высокую позицию заняла в нём Челябинская область.

В 2025 г. в Челябинской области произошло 106 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов. Регион занял восьмое место по числу ДТП с такими транспортными средствами, пишет "Ъ".

В октябре 2025 г. в Магнитогорске ввели ограничения на использование электросамокатов. По новым правилам, передвигаться на электросамокатах разрешено только по велосипедным дорожкам и специально обозначенным пешеходным зонам. Запрещено ездить по тротуарам с высокой плотностью людей и по оживленным автодорогам.

Максимальная скорость передвижения ограничена до 20 км/ч, а водители СИМ обязаны использовать средства защиты, включая шлем и отражающие элементы.