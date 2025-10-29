В Магнитогорске ввели ограничения для электросамокатов

В Магнитогорске ввели ограничения на использование электросамокатов. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации города.

По новым правилам, передвигаться на электросамокатах разрешено только по велосипедным дорожкам и специально обозначенным пешеходным зонам. Запрещено ездить по тротуарам с высокой плотностью людей и по оживленным автодорогам.

Максимальная скорость передвижения ограничена до 20 км/ч, а водители СИМ обязаны использовать средства защиты, включая шлем и отражающие элементы.