В Магнитогорске ввели ограничения для электросамокатов
В Магнитогорске ввели ограничения на использование электросамокатов. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации города.
По новым правилам, передвигаться на электросамокатах разрешено только по велосипедным дорожкам и специально обозначенным пешеходным зонам. Запрещено ездить по тротуарам с высокой плотностью людей и по оживленным автодорогам.
Максимальная скорость передвижения ограничена до 20 км/ч, а водители СИМ обязаны использовать средства защиты, включая шлем и отражающие элементы.