В Екатеринбурге двое полицейских помогли роженице вовремя добраться до роддома

В Екатеринбурге двое сотрудников полиции помогли роженице вовремя добраться до роддома через пробки из Академического. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

История произошла 4 марта около 18.00, когда старший лейтенант Кирилл Валеев и водитель старший сержант Булат Абраров возвращались из Академического района после доставки подозреваемых. В это время на дороге образовалась пробка, а на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья к ним обратился взволнованный молодой человек. Он рассказал, что его жена начала рожать, но они застряли в плотном потоке машин.

Правоохранители незамедлительно откликнулись на просьбу о помощи: включили проблесковые маячки и звуковой сигнал и начали сопровождать машину с роженицей до медицинского учреждения. Только благодаря стражам порядка семья успела вовремя и безопасно добраться до городской больницы №40, где у них родилась здоровая дочь.

"Новоиспеченный отец рассказал, что в тот день он вышел гулять с собакой. Внезапно ему позвонила супруга Мария и сообщила, что у нее отошли воды. Даниил быстро вернулся домой, помог жене дойти до машины, однако на выезде из Академического они попали в сильную пробку и поняли, что могут не успеть в роддом. К счастью, рядом оказался автомобиль полиции, сотрудники которой пришли на помощь", - рассказали в УМВД.

7 марта, полицейские приехали в роддом, чтобы поздравить с выпиской молодых родителей и новорожденную Дарину. Семья поблагодарила сотрудников за отзывчивость и помощь в такой важный момент их жизни.